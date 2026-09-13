Noida News: दनकौर में 83 लाख से बनेंगी पांच गलियां
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:03 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:03 PM IST
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यमुना सिटी। नगर पंचायत दनकौर में 5 टूटी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 83 लाख रुपये का बजट स्वीकृत हो गया है। जिसके बाद रविवार को इनका उद्घाटन किया गया और क्षेत्रीय लोगों ने फीता काटकर विकास कार्यों की शुरूआत कराई। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह के प्रस्ताव के बाद गलियों के निर्माण के लिए यह बजट स्वीकृत किया गया है। इस दौरान नगर पंचायत के प्रतिनिधि दीपक कुमार, कमल गोयल, महिपाल गर्ग, संदीप जैन, शैलेन्द्र गोविल, नीरज शर्मा, रणदीप कपासिया, गजेन्द्र बाल्मीकि, पुष्पेन्द्र शर्मा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो
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