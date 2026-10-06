चलती डबल डेकर बस में लगी आग: नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हादसा, सवारियों में मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर परी चौक आने वाले मार्ग पर एक चलती डबल डेकर बस में आग लग गई। सभी सवारियां सुरक्षित बाहर निकल गईं। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। यह घटना नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में हुई।
बस में आग लगने की सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि बस नोएडा से आगरा की तरफ जा रही थी बस।
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