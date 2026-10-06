फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Fire breaks out in double decker bus on Noida-Greater Noida Expressway.

चलती डबल डेकर बस में लगी आग: नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हादसा, सवारियों में मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

Tue, 06 Oct 2026 05:41 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Akash Dubey Updated Tue, 06 Oct 2026 05:41 PM IST
विज्ञापन
Fire breaks out in double decker bus on Noida-Greater Noida Expressway.
एक्सप्रेसवे पर जलती बस - फोटो : अमर उजाला

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर परी चौक आने वाले मार्ग पर एक चलती डबल डेकर बस में आग लग गई। सभी सवारियां सुरक्षित बाहर निकल गईं। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। यह घटना नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में हुई।

विज्ञापन


Trending Videos

बस में आग लगने की सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि बस नोएडा से आगरा की तरफ जा रही थी बस।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed