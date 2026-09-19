Noida News: फर्नीचर कंपनी और निर्माणाधीन गोदाम में लगी आग
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:18 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:18 PM IST
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- सेक्टर-10 में तीन दमकल ने 40 मिनट में बुझाई आग, सेक्टर-43 में 20 मिनट में पाया काबू, लाखों का नुकसान
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शहर में शुक्रवार शाम और देर रात दो अलग-अलग स्थानों पर आग लगने से अफरातफरी मच गई। फेज-वन थाना क्षेत्र के सेक्टर-10 स्थित फर्नीचर कंपनी के भूतल पर रखे फर्नीचर में आग लग गई। वहीं, सेक्टर-43 के निर्माणाधीन गोदाम में शटरिंग के दौरान वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दोनों घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। फर्नीचर कंपनी में आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।
सेक्टर-10 स्थित फर्नीचर कंपनी में शुक्रवार रात करीब 12 बजे अचानक आग लग गई। आग ने भूतल पर रखे फर्नीचर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं। दमकल कर्मियों ने पहले यातायात को नियंत्रित कराया ताकि आग बुझाने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। आग आसपास की कंपनियों तक न पहुंचे, इसके लिए दमकल कर्मियों ने लगातार आसपास पानी का छिड़काव किया और आग के दायरे को सीमित रखा। इससे आग को फैलने से रोकने में मदद मिली। सीएफओ के मुताबिक, शॉर्ट सर्किट या ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग लगने की आशंका है, जिसकी जांच की जा रही है। आग में तैयार फर्नीचर और अन्य सामान जलने से लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है, जिसका आकलन किया जा रहा है।
दूसरी घटना सेक्टर-43 में शुक्रवार शाम हुई। यहां निर्माणाधीन गोदाम में शटरिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई। आग ने वहां रखे लकड़ी के सामान को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते मौके पर काला धुआं फैल गया और आसपास के लोगों में चिंता बढ़ गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुँची। दमकल कर्मियों ने करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शहर में शुक्रवार शाम और देर रात दो अलग-अलग स्थानों पर आग लगने से अफरातफरी मच गई। फेज-वन थाना क्षेत्र के सेक्टर-10 स्थित फर्नीचर कंपनी के भूतल पर रखे फर्नीचर में आग लग गई। वहीं, सेक्टर-43 के निर्माणाधीन गोदाम में शटरिंग के दौरान वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दोनों घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। फर्नीचर कंपनी में आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।
सेक्टर-10 स्थित फर्नीचर कंपनी में शुक्रवार रात करीब 12 बजे अचानक आग लग गई। आग ने भूतल पर रखे फर्नीचर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं। दमकल कर्मियों ने पहले यातायात को नियंत्रित कराया ताकि आग बुझाने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। आग आसपास की कंपनियों तक न पहुंचे, इसके लिए दमकल कर्मियों ने लगातार आसपास पानी का छिड़काव किया और आग के दायरे को सीमित रखा। इससे आग को फैलने से रोकने में मदद मिली। सीएफओ के मुताबिक, शॉर्ट सर्किट या ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग लगने की आशंका है, जिसकी जांच की जा रही है। आग में तैयार फर्नीचर और अन्य सामान जलने से लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है, जिसका आकलन किया जा रहा है।
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दूसरी घटना सेक्टर-43 में शुक्रवार शाम हुई। यहां निर्माणाधीन गोदाम में शटरिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई। आग ने वहां रखे लकड़ी के सामान को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते मौके पर काला धुआं फैल गया और आसपास के लोगों में चिंता बढ़ गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुँची। दमकल कर्मियों ने करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।
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