Noida News: एफआईडीई के दिग्गजों ने जेपी के युवा खिलाड़ियों को सिखाए शतरंज के गुर
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:50 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:50 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर स्वर्णनगरी स्थित जेपी पब्लिक स्कूल में चल रहे तीन दिवसीय एफआईडीई अंतरराष्ट्रीय शतरंज सेमिनार के दूसरे दिन शनिवार को विद्यालय के युवा शतरंज खिलाड़ियों को देश के विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय निर्णायकों से सीधे सीखने का अवसर मिला।
विद्यालय में एफआईडीई के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार इसका आयोजन अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा एफआईडीई के तत्वावधान में किया जा रहा है। विशेष प्रशिक्षण सत्र में अंतरराष्ट्रीय निर्णायक व एफआईडीई व्याख्याता रथिनम अनंतराम और अंतरराष्ट्रीय निर्णायक विप्नेश भारद्वाज और उत्तर प्रदेश शतरंज संघ के संयुक्त सचिव अतुल निगम ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या मीता भंडुला ने कहा कि ऐसे अवसर विद्यार्थियों की सोच को वैश्विक स्तर तक ले जाते हैं। विद्यालय के युवा खिलाड़ियों मोक्श रावत, आदित्य राज, पार्ल और अक्षित चंद्रन ने विशेषज्ञों से सीधे सीखने के अनुभव को बेहद उपयोगी बताया। सेमिनार के अंतिम दिन 13 सितंबर यानी रविवार को निर्णायक परीक्षा आयोजित होगी।
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर स्वर्णनगरी स्थित जेपी पब्लिक स्कूल में चल रहे तीन दिवसीय एफआईडीई अंतरराष्ट्रीय शतरंज सेमिनार के दूसरे दिन शनिवार को विद्यालय के युवा शतरंज खिलाड़ियों को देश के विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय निर्णायकों से सीधे सीखने का अवसर मिला।
विद्यालय में एफआईडीई के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार इसका आयोजन अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा एफआईडीई के तत्वावधान में किया जा रहा है। विशेष प्रशिक्षण सत्र में अंतरराष्ट्रीय निर्णायक व एफआईडीई व्याख्याता रथिनम अनंतराम और अंतरराष्ट्रीय निर्णायक विप्नेश भारद्वाज और उत्तर प्रदेश शतरंज संघ के संयुक्त सचिव अतुल निगम ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या मीता भंडुला ने कहा कि ऐसे अवसर विद्यार्थियों की सोच को वैश्विक स्तर तक ले जाते हैं। विद्यालय के युवा खिलाड़ियों मोक्श रावत, आदित्य राज, पार्ल और अक्षित चंद्रन ने विशेषज्ञों से सीधे सीखने के अनुभव को बेहद उपयोगी बताया। सेमिनार के अंतिम दिन 13 सितंबर यानी रविवार को निर्णायक परीक्षा आयोजित होगी।
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