Noida News: छात्राओं को किया जागरूक

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कस्बे के बीडीआरवी इंटर कॉलेज में बुधवार को दनकौर कोतवाली के मिशन शक्ति टीम ने एनसीसी कैडेट्स और छात्राओं के लिए जागरूकता गोष्ठी आयोजित की। इसमें महिला अपराधों, महिला सशक्तीकरण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई। टीम ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए संचालित सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1090, 1076, 1930, 112, 1098 और 181 की जानकारी देकर पंपलेट वितरित किए।