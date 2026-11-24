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माई सिटी रिपोर्टरयमुना सिटी। यमुना एक्सप्रेसवे स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 28 और 29 नवंबर को एक बार फिर रफ्तार का रोमांच देखने को मिलेगा। दो दिवसीय इंडियन रेसिंग फेस्टिवल की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एफ-4 इंडियन चैंपियनशिप और इंडियन रेसिंग लीग के मुकाबले यहां होने हैं। प्रतियोगिता में देश-विदेश के रेसर हिस्सा लेंगे। अलग-अलग टीमों के बीच ट्रैक पर आगे निकलने की होड़ देखने को मिलेगी।इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के पांचवें राउंड में एफ-4 इंडियन चैंपियनशिप का पांचवां और इंडियन रेसिंग लीग का तीसरा राउंड आयोजित होगा। एफ-4 चैंपियनशिप में आठ टीमों के रेसर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, नॉर्वे और अन्य देशों के चालक अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। वहीं, इंडियन रेसिंग लीग में छह फ्रेंचाइजी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। इनमें बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली और चेन्नई की टीमें शामिल हैं।