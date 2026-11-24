आमजन को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने और पुलिस तक लोगों की पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से नोएडा पुलिस ने साइबरथम सेक्टर-140ए में नई पुलिस चौकी शुरू की है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने थाना सेक्टर-142 क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित इस पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। नई चौकी शुरू होने से आसपास के सेक्टरों और क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पुलिस संबंधी शिकायतों और आपात स्थितियों में त्वरित सहायता मिलने में सहूलियत होगी।

विज्ञापन