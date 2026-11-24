ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में सोमवार देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के गांव खवासपुर निवासी लोकेश (23) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी और स्नैचिंग के नौ मोबाइल फोन, एक तमंचा, दो सफेद धातु के सिक्के और चोरी की पांच बाइक बरामद की हैं।

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एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार के मुताबिक सोमवार को थाना दादरी की टीम बौड़ाकी कट के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वह बाइक की रफ्तार बढ़ाकर भागने लगे। पुलिस टीम ने उनका पीछा किया। आगे फोरमी कंपनी गोलचक्कर के पास बदमाशों की मोटरसाइकिल झाड़ियों में फंस गई। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें लोकेश के पैर में गोली लग गई। उसका साथी मौके से फरार हो गया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।आरोपी लोकेश अपने साथी देव के साथ मिलकर ग्रेटर नोएडा के अलग-अलग स्थानों पर राहगीरों से मोबाइल फोन छीनता था। बरामद एक मोटरसाइकिल बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल के सामने पठान वाली मस्जिद के गेट से चोरी की गई थी। इस संबंध में बुलंदशहर के कोतवाली सिटी थाने में वर्ष 2025 में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा अगस्त में लोकेश ने अपने साथी आकाश के साथ मिलकर सेक्टर जू-3 के ए ब्लॉक में एक बंद मकान का ताला तोड़कर आभूषण और अन्य सामान चोरी किया था। इस घटना से संबंधित दो सफेद धातु के सिक्के भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपी की निशानदेही पर चार अन्य चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं। पुलिस इन वाहनों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।गिरफ्तार लोकेश के खिलाफ दादरी, बुलंदशहर के कोतवाली सिटी और चोला थाने में चोरी, लूट और अन्य धाराओं में कुल तीन मुकदमे दर्ज हैं। बरामद तमंचा .315 बोर का है। इसके साथ एक जिंदा और एक खोखा कारतूस भी मिला है। फरार आरोपी देव की तलाश में पुलिस की टीमें कांबिंग कर रही हैं। पुलिस दोनों आरोपियों द्वारा की गई अन्य आपराधिक घटनाओं के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।