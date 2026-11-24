1 of 12 Noida Cylinder Blast - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स





शादी से नौ दिन पहले पिता और भाई की मौत ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। जिस घर में शादी के कार्ड लिखे जा रहे थे, वहां कुछ ही देर में मातम छा गया। ग्रामीणों के मुताबिक, सोमवार शाम करीब 6:30 बजे परिवार के सदस्य धीरज की शादी की तैयारियों में जुटे थे। नोएडा के जेवर के दयानतपुर गांव में बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे परिवार की खुशियां सोमवार देर शाम मातम में बदल गई। घर में एलपीजी गैस सिलिंडर में रिसाव के बाद बिजली की लाइन में स्पार्किंग से आग लग गई। देखते ही देखते एलपीजी के दो सिलिंडर तेज धमाके के साथ फट गए। हादसे में वीरपाल (56) और बेटे अभिषेक (24) की मौत हो गई जबकि अभिषेक की पत्नी काजल (23) और दो वर्षीय बेटा आदित्य गंभीर रूप से झुलस गए। परिवार में दो दिसंबर को बेटी धीरज कुमारी की शादी होनी थी।

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2 of 12 नोएडा में शादी वाले घर में लगी आग, मौके पर मौजूद लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

दो दिसंबर को हरियाणा के रोहतक में उसकी शादी होनी थी। घर में कार्ड लिखे जा रहे थे और मेहमानों को निमंत्रण देने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान घर में रखे एलपीजी सिलिंडर से गैस का रिसाव हुआ। बिजली की लाइन में स्पार्किंग होने से चिंगारी भड़की और गैस ने आग पकड़ ली। आग की चपेट में दूसरा सिलिंडर भी आ गया। दोनों सिलिंडर तेज धमाके के साथ फट गए।

3 of 12 नोएडा में शादी वाले घर में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

धमाके के बाद घर में चीख-पुकार मच गई। आग की लपटों में वीरपाल, अभिषेक, काजल और आदित्य आ गए। काजल और आदित्य के चेहरे झुलस गए। परिजन और ग्रामीण उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने वीरपाल और अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। घायलों का जेवर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है। हादसे के समय वीरपाल की बेटी मंदिर गई थी।

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4 of 12 नोएडा में शादी वाले घर में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

दरवाजा तोड़कर घुसे पड़ोसियों ने बुझाई आग धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण घरों से बाहर निकल आए। पड़ोस में रहने वाले राकेश और खेम सिंह ने हालात की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। वीरपाल के घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था।





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5 of 12 मृतक पिता-पुत्र की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी