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- सड़क हादसा बताकर बचने की कोशिश नाकाम, टोल प्लाजा की फुटेज बनी काल- 2017 में बाइक सवार की मौत का मामला, अदालत ने गैर- इरादतन मानव वध और शव छिपाने में ठहराया दोषीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। करीब 9 साल पहले गंगा स्नान कर बाइक से घर लौट रहे व्यक्ति की मौत के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बृहस्पतिवार को संभल के चौधरी सराय निवासी अतीक अहमद को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनने के साथ 71 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे साढ़े 8 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। आरोपी ने पहले हादसे को सड़क हादसा बताकर बचने की कोशिश की थी। मगर टोल प्लाजा की फुटेज आने के बाद आरोपी को सजा हुई है।अभियोजन के अनुसार सुखपाल सिंह 3 नवंबर 2017 की रात गढ़गंगा से गंगा स्नान कर बाइक से अकेले घर लौट रहे थे। अगली सुबह तक वह घर नहीं पहुंचे तो भाई नरेंद्र और परिजन तलाश में निकले। थाना बादलपुर की धूममानिकपुर चौकी क्षेत्र में सड़क किनारे उनकी टूटी बाइक मिली पर सुखपाल का पता नहीं चला था। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात करीब 11 बजे किसी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मारी थी। अस्पतालों में खोजबीन के बाद परिजन सिकंदराबाद थाने पहुंचे थे। जहां पता चला कि बुलंदशहर जिला अस्पताल की मोर्चरी में अज्ञात शव रखा है। परिजनों ने उसे सुखपाल के रूप में पहचाना। शव सबसे पहले जोखाबाद के तत्कालीन गांव प्रधान धीरेंद्र ने सिकंदराबाद क्षेत्र में श्रीजी सीमेंट के सामने सड़क किनारे पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी थी। डॉक्टर के अनुसार मृतक के शरीर पर चार मृत्यु-पूर्व चोटें थीं। सिर के पीछे, कमर और कूल्हों की चमड़ी घिसकर उतर चुकी थी, पसलियां टूटी थीं। मृत्यु का कारण आघात और अत्यधिक रक्तस्राव बताया गया।6 नवंबर 2017 को बादलपुर थाने में दर्ज पहली रिपोर्ट अज्ञात वाहन के खिलाफ थी और इसे सड़क दुर्घटना मानकर जांच शुरू हुई थी। करीब डेढ़ माह बाद 18 दिसंबर 2017 को नरेंद्र ने एसएसपी को प्रार्थना-पत्र देकर बताया कि लुहारली टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज में टाटा सूमो के नीचे एक शरीर फंसा दिखता है। आरोप था कि चालक ने गाड़ी नहीं रोकी, बत्तियां बुझाईं और बाद में शव सुनसान जगह फेंक दिया था। उन्होंने धारा 304 बढ़ाने की मांग की थी।मुकदमे में अभियोजन की ओर से 11 गवाह पेश हुए। बचाव पक्ष ने कहा कि यह मामूली सड़क दुर्घटना थी। जिसे अनावश्यक रूप से गैर- इरादतन मानव वध का रूप दिया गया। वहीं डीजीसी ब्रहजीत भाटी ने बताया कि आरोपी ने फंसे हुए व्यक्ति को जानते हुए गाड़ी करीब 17 किलोमीटर चलाई, जो सामान्य लापरवाही नहीं, बल्कि जान जाने की संभावना जानते हुए किया गया कृत्य है।