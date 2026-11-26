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गांव हबीबपुर की विकास कार्यों को लेकर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रणवीर चौधरी ने प्राधिकरण को मांगपत्र सौंपा है। मांगपत्र में गांव की सफाई के लिए कर्मचारी और ट्रैक्टर बढ़ाने, स्ट्रीट लाइट लगवाने, पार्कों की सफाई, ओपन जिम और झूले लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा श्मशान घाट और बारातघर का नवीनीकरण कराने तथा 6 प्रतिशत आबादी के प्लॉटों की सड़क पर सीवर का काम शुरू कराने की मांग उठाई गई है। साथ ही मच्छरों से बचाव के लिए नियमित फॉगिंग और पेड़ों की छंटाई कराने की मांग भी की गई। रणवीर चौधरी ने कहा कि हबीबपुर आदर्श गांव में शामिल है, इसलिए यहां उसी के अनुरूप सुविधाएं मिलनी चाहिए।