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- जिले में 43 अस्पतालों को किया गया है योजना के लिए चिह्नित, 305 घायलों का स्थानीय अस्पतालों में हुआ उपचार- पांच घायलों को गाजियाबाद, बरेली और मुरादाबाद के अस्पतालों में मिली चिकित्सा सुविधामाई सिटी रिपोर्टरसड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार की पीएम राहत योजना मददगार साबित हो रही है। गौतमबुद्ध नगर में अब तक सड़क हादसों में घायल 310 लोगों को योजना के तहत निशुल्क उपचार का लाभ मिल चुका है। ऐसे में घायलों पर बढ़ने वाले आर्थिक बोझ से उन्हें बचाया जा रहा है।सेक्टर-33ए स्थित एआरटीओ कार्यालय मिली जानकारी के अनुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले में कुल 43 अस्पतालों को चिह्नित किया गया है। पुलिस की ओर से स्वीकृत मामलों के आधार पर लाभार्थियों का आंकड़ा तैयार किया गया है। कुल 310 लोगों को योजना का लाभ मिला। इनमें 305 घायलों का इलाज जिले के अस्पतालों में कराया गया, जबकि पांच घायलों को दूसरे जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराकर उपचार उपलब्ध कराया गया। जिले में सबसे अधिक 204 घायलों का उपचार ग्रेटर नोएडा स्थित जिम्स अस्पताल में हुआ। इसके बाद शारदा अस्पताल में 75 और शारदा केयर हेल्थसिटी में 22 घायलों को उपचार मिला। वहीं, न्यू जेवर अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में दो और श्री राम सिंह मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल व एसजेएम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक-एक घायल का इलाज किया गया।गौतमबुद्ध नगर में दुर्घटना होने के बाद पांच घायलों को दूसरे जिलों के अस्पतालों में उपचार उपलब्ध कराया गया। इनमें दो घायलों का इलाज गाजियाबाद के संतोष मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ। वहीं, गाजियाबाद के नवीन अस्पताल, बरेली के श्रीराम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट और मुरादाबाद के टीएमएचआरसी में एक-एक घायल को उपचार मिला। इस तरह जिले में हुए हादसों के बावजूद जरूरत पड़ने पर घायलों को दूसरे जनपदों में भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।एआरटीओ ने बताया कि पीएम राहत योजना के तहत मोटर वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने से पीछे न हटें। आपात स्थिति में 112 पर कॉल कर घायल को नजदीकी चिह्नित अस्पताल पहुंचाएं।अस्पताल - उपचारित घायलजिम्स अस्पताल - 204शारदा अस्पताल - 75शारदा केयर हेल्थसिटी - 22न्यू जेवर अस्पताल ट्रॉमा सेंटर - 2श्री राम सिंह मल्टीस्पेशलिटी - 1एसजेएम सुपर स्पेशलिटी - 1कुल -अन्य जिलों में उपचार : 5चिह्नित अस्पताल : 43जिले में पीएम राहत योजना के तहत 310 लोगों को अब तक लाभ दिलाया जा चुका है, घायलों का इलाज निशुल्क कराया जा रहा है।