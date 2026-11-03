Noida News: आईपीएस संकल्प शर्मा बने संयुक्त पुलिस आयुक्त

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नोएडा। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट को नया संयुक्त पुलिस आयुक्त मिल गया है। शासन ने 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी संकल्प शर्मा को इस पद पर तैनात किया है। वह अभी तक कानपुर नगर में तैनात थे। वह नोएडा जोन के पहले डीसीपी रह चुके हैं। मंगलवार को शासन की ओर से किए गए प्रशासनिक फेरबदल में उनकी नियुक्ति की गई। संयुक्त पुलिस आयुक्त का पद 31 अक्तूबर को राजीव नारायण मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद से खाली चल रहा था। अब संकल्प शर्मा इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। संकल्प शर्मा अपनी सख्त कार्यशैली और त्वरित कार्रवाई के लिए पहचाने जाते हैं। पुलिसिंग के दौरान उनके कई एक्शन चर्चा में रहे हैं। एक बार उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें वह डिवाइडर फांदकर उपद्रवियों का पीछा करते नजर आए थे। संकल्प शर्मा का शैक्षिक सफर भी खास रहा है। उन्होंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य तय किया और वर्ष 2012 में आईपीएस बने।





आईपीएस संकल्प शर्मा बने संयुक्त पुलिस आयुक्त