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Noida News: स्कॉर्पियो किस्त न देने पर युवक को जान से धमकी

Wed, 04 Nov 2026 06:21 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:21 PM IST
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दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र के रूपवास गांव में एक युवक को स्कॉर्पियो की किस्त न भरने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। 31 अक्तूबर को दीपक पायला अपने घर के बाहर खड़े थे। तभी जितेंद्र उर्फ सूखा स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आया। उसने दीपक से स्कॉर्पियो गाड़ी की किस्त भरने को कहा। किस्त न भरने पर शाम तक जान से मारने की धमकी दी गई। डरा-सहमा दीपक अपने घर के अंदर चला गया। उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़ित के भाई सुरेंद्र पायला ने कोतवाली में जितेंद्र उर्फ सूखा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में लगी है।
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