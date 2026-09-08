Noida News: आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी पति गिरफ्तार

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ग्रेटर नोएडा। कासना कोतवाली पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वांछित आरोपी पति को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली प्रभारी पंकज शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सलेमपुर गुर्जर गांव निवासी अनुज (32) के रूप में हुई है। उसके खिलाफ कासना थाने में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। मंगलवार को सूचना मिलने के बाद टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ कासना और दनकौर थानों में पहले से भी तीन प्राथमिकी दर्ज हैं। ब्यूरो