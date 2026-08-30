Noida News: 50 फीसदी गोवंश का भी नहीं टीकाकरण
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:55 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:55 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर में लंपी स्किन डिजीज को लेकर पशुपालन विभाग की ओर से चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान धीमी गति से चल रहा है। अब तक 64,174 गोवंश में से केवल 26,700 का टीकाकरण हो पाया है। यानी 50 फीसदी गोवंश को लंपी का टीका नहीं लगाया जा सका है। जिले में अब तक लंपी के 12 मामले सामने आ चुके हैं। उनको अलग रखकर इलाज किया गया था। लंपी के मामले सामने आने के बाद भी टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने से पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। शामली और सहारनपुर में लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी मेधा रूपम ने 20 अगस्त को जिले में बीमारी की रोकथाम के संबंध में निर्देश जारी किए थे। पशुपालन विभाग ने पहले चरण में गोशालाओं में गोवंश का टीकाकरण कराया। इसके बाद निजी गोशालाओं और पशुपालकों के घरों पर जाकर टीकाकरण शुरू किया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अरुण कुमार सचान ने बताया कि पशु चिकित्सकों, पैरावेट और अन्य कर्मचारियों की टीम टीकाकरण कर रही है।
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