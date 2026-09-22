Noida News: क्या ये नया आईफोन-18 है... युवती के हां बोलते ही फोन छीन भाग निकले बदमाश

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- चेरी काउंटी सोसायटी क्रॉसिंग के पास ई-रिक्शा का पेमेंट करते वक्त हुई वारदात, पुलिस ने शुरू की तलाशमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के एक मूर्ति गोलचक्कर के पास ई-रिक्शा में बैठी महिला से बाइक सवार दो बदमाशों ने पहले पता पूछा। ...फिर फोन की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या यह नया वाला आईफोन है। जैसे ही युवती ने ''हां '' में जवाब दिया। बदमाश पलक झपकते ही उसके हाथ से आईफोन 18 प्रो झपटकर फरार हो गए। पीड़ित युवती ने यह महंगा फोन महज तीन दिन पहले ही खरीदा था।ग्रेनो वेस्ट में चहल पहल वाले इलाके में दोपहर में हुई इस घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब वह पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर रही थीं। अब पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। सेंचुरियन पार्क लो राइज निवासी शुभी भंडारी ने बताया कि वह 21 सितंबर को वह अपनी सोसाइटी से ई-रिक्शा से मंदिर की ओर जा रही थीं। चेरी काउंटी सोसाइटी क्रॉस करने के बाद जब वह ई-रिक्शा का किराया चुकाने के लिए फोन से क्यूआर कोड स्कैन कर रही थीं, तभी पीछे से दो अज्ञात बाइक सवार आए। उन्होंने पीड़ित से पहले पता पूछा फिर पीड़िता के हाथ में नए मोबाइल के बार में जानकारी की।पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने पहले मॉडल के बारे में पूछा फिर आईफोन 18 प्रो छीनकर फरार हो गए। लंबे इंतजार के बाद तीन दिन पहले ही यह मोबाइल खरीदा था। वहीं कोतवाली प्रभारी रंजीत कुमार का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिक दर्ज की है।