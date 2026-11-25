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कोतवाली क्षेत्र में पंचायत में बुलाकर पिता-पुत्र के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि कमल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनको और उनके बेटे नितिन को उनके रिश्तेदार दुर्योधन निवासी गांव सिरौली बांगर ने पंचायत करने के नाम पर अपने घर पर बुलाया था। आरोप है कि पंचायत के दौरान उनके रिश्तेदार अजय पाल, योगेंद्र उर्फ योगेश और मोनू ने मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।