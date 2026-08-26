Noida News: उत्पीड़न न रुकने पर आंदोलन करेंगे किसान
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:42 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:42 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में किसान नेताओं के घर पुलिस भेजकर उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी, बैंक खातों, पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत अन्य व्यक्तिगत विवरण जुटाए जा रहे हैं। किसान नेताओं को डराने, दबाव बनाने या उनकी लोकतांत्रिक आवाज को कमजोर करने के लिए की जाने वाली किसी भी कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसान नेताओं का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।
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