Noida News: ब्रो बॉन्ड इलेवन जीता कप
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:07 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:07 PM IST
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नोएडा(संवाद)। सेक्टर-115 स्थित देवभूमि स्टेडियम में मंगलवार रात को बूम-बूम वीकडे नाइट सीजन-7 का लीग फाइनल खेला गया। ब्रो बॉन्ड इलेवन ने 25 रनों से कप अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्रो बॉन्ड इलेवन 183 रन पर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कक्षा ग्यारहवीं 10 विकेट के नुकसान पर 158 रन ही बना सकी। ब्रो बॉन्ड इलेवन के मोहम्मद सलाह ने 81 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया और आशीष गौतम 4 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर बने।
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