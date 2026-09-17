Noida News: किसानों का धरना प्रदर्शन जारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 07:52 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 07:52 PM IST
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फोटो-
यमुना सिटी।
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के खिलाफ दयातनपुर गांव में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले धरना पर बैठे किसान सात प्रतिशत आवासीय भूखंड, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 60 मीटर सर्विस रोड से प्रभावित आबादी के बदले आबादी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं, धरने पर राकेश कुमार, नेकराम, प्रेमपाल, दीपक, सत्यपाल, सुशील, शिवकुमार और वेदराम सहित अन्य किसान मौजूद रहे। ब्यूरो
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यमुना सिटी।
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के खिलाफ दयातनपुर गांव में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले धरना पर बैठे किसान सात प्रतिशत आवासीय भूखंड, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 60 मीटर सर्विस रोड से प्रभावित आबादी के बदले आबादी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं, धरने पर राकेश कुमार, नेकराम, प्रेमपाल, दीपक, सत्यपाल, सुशील, शिवकुमार और वेदराम सहित अन्य किसान मौजूद रहे। ब्यूरो