Noida News: दयानतपुर में किसानों का प्रदर्शन जारी

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यमुना सिटी। जेवर के दयानतपुर गांव में मंगलवार को भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। किसान करीब 54 दिन से यमुना प्राधिकरण के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान 7 प्रतिशत आवासीय भूखंड, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 60 मीटर सर्विस रोड से प्रभावित आबादी के बदले आबादी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मांगें पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। धरने पर राकेश कुमार, ओमवीर, लक्ष्मण, राजेंद्र, कैलाश, रवींद्र और रूप सिंह समेत अन्य किसान मौजूद रहे। ब्यूरो