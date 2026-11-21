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यमुना सिटी।

जेवर के दयानतपुर गांव में शनिवार को भी किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे के हाईवे का सात प्रतिशत आवासीय प्लाट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसान करीब अपनी मांगों को लेकर 114 दिन से यमुना प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले धरना पर बैठे किसान 7 प्रतिशत आवासीय प्लाट के अलावा 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 60 मीटर सर्विस रोड से प्रभावित आबादी के बदले आबादी दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं, धरने पर राकेश कुमार, वीरपाल, कर्म सिंह, चरन सिंह और पूरन सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। (ब्यूरो)

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