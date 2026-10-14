Noida News: किसानों की महापंचायत 22 को

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। किसानों की लंबित मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन (कृषक) 22 अक्तूबर को यमुना प्राधिकरण कार्यालय पर महापंचायत करेगी। इसकी तैयारियों को लेकर बुधवार को संगठन के पदाधिकारियों ने प्राधिकरण के एसीईओ मनीष मीना को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी कि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन (कृषक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण नागर ने कहा कि किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है।