Noida News: मुआवजा बढ़ाने पर किसानों ने बांटी मिठाई

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ग्रेटर नोएडा। प्राधिकरण के जमीन का मुआवजा बढ़ाने के फैसले से काफी किसान खुश हैं। शनिवार को सेक्टर-37 में कई गांवों के किसानों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। शासन के निर्देश पर प्राधिकरण ने मुआवजा दर 4125 रुपये से बढ़ाकर 6415 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी है। इसके साथ ही, वर्ष 2016 में समाप्त किया गया छह फीसदी आबादी भूखंड का प्रावधान भी बहाल कर दिया गया है। शनिवार को दादूपुर, नवादा और पीपलका सहित कई गांवों के किसानों ने जश्न मनाया। ब्यूरो