फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Complaints of dirty water filling the pit have been cleared.

Noida News: गड्ढे में गंदा पानी भरने की शिकायतें साफ

Sat, 29 Aug 2026 09:18 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 09:18 PM IST
विज्ञापन
Complaints of dirty water filling the pit have been cleared.
परमजीत लाल मल
राइस फॉरेस्ट फ्लोर के निवासियों ने कई बार की शिकायतें, नहीं हुआ समाधान
विज्ञापन

नंबर गेम- 200 से अधिक मरीज हैं आसपास की सोसाइटियों में
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की राइस फॉरेस्ट फ्लोर सोसाइटी के निवासियों ने एटीएस गोल चक्कर के समीप निर्माणाधीन परियोजना के कारण वर्षों से खुले पड़े गड्ढों में दूषित पानी जमा होने की शिकायत की है। निवासियों का कहना है कि खुले गड्ढों में भरे दूषित पानी के कारण आसपास की सोसाइटियों में डेंगू-मलेरिया के 200 से अधिक मरीज हैं। उनका आरोप है कि जिम्मेदारों का बताने के बाद भी अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।
शिकायतकर्ता के अनुसार इस समस्या को लेकर पूर्व में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की हेल्पलाइन पर कई बार शिकायत की जा चुकी है। साथ ही बिल्डर को भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। निवासियों ने बताया कि सोसाइटी की बाउंड्री से सटे अपेक्स बिल्डर के परिसर में पिछले कई वर्षों से निर्माण कार्य बंद पड़ा है। परिसर में तीन बड़े गड्ढे खुले हुए हैं। बारिश के दौरान इन गड्ढों में गंदा और बदबूदार पानी जमा हो जाता है, जो लंबे समय तक भरा रहता है। पानी में काई जमने के साथ मच्छरों और अन्य कीड़े-मकोड़ों के पनपने की आशंका बनी रहती है। निवासियों ने अधिकारियों से मांग की है कि बिल्डर को निर्देश देकर खुले गड्ढों को तत्काल मिट्टी या मलबे से भरवाया जाए। साथ ही जब तक गड्ढे नहीं भरे जाते, तब तक उनमें एंटी-लार्वा दवा का छिड़काव कराया जाए।
विज्ञापन


कई वर्षों से बिल्डर परिसर में गड्ढे खुले पड़े हैं। बारिश होते ही इनमें गंदा पानी भर जाता है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। - परमजीत लाल मल
विज्ञापन
विज्ञापन


सोसाइटी के आसपास मच्छरों की संख्या काफी बढ़ जाती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। प्रशासन को तत्काल सफाई और एंटी-लार्वा का छिड़काव कराना चाहिए। -प्रतीक कुमार

गड्ढों में लंबे समय से पानी जमा है, जिससे बदबू भी आती है। खुले गड्ढे हादसे का कारण भी बन सकते हैं। संबंधित विभाग को मौके का निरीक्षण कर स्थायी समाधान करना चाहिए। -संतोष कुमार



बीमारी फैलने का डर बना रहता है। डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए समय रहते कार्रवाई जरूरी है। जब तक गड्ढे नहीं भरे जाते, तब तक नियमित रूप से दवा का छिड़काव होना चाहिए। -सैय्यद शहाबुद्दीन

परमजीत लाल मल

परमजीत लाल मल

परमजीत लाल मल

परमजीत लाल मल

परमजीत लाल मल

परमजीत लाल मल

परमजीत लाल मल

परमजीत लाल मल

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed