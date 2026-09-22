Noida News: वेतन को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल, कई सेवाएं प्रभावित

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फोटो-ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित महागुन मायवुड्स सोसाइटी में वेतन और भुगतान को लेकर हाउसकीपिंग, हॉर्टिकल्चर, बिजली और सुरक्षा कर्मचारियों ने काम रोक दिया है। फेज-1 और फेज-2 के एलटी पैनल पर फिलहाल बिजली कर्मचारी मौजूद नहीं हैं।निवासी गगन ने बताया कि वेतन को लेकर कर्मचारी काफी समय से परेशान हैं। इसके चलते कई टीमों के काम रोकने से सोसाइटी की रोजमर्रा की व्यवस्थाएं प्रभावित होने की आशंका है। बिजली, पार्कों की देखभाल और सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। सोसाइटी में करीब पांच हजार परिवार मेंटेनेंस, बिजली और पानी समेत विभिन्न शुल्क का भुगतान करते हैं। बिजली के लिए प्रीपेड मीटर की व्यवस्था भी है। निवासियों ने प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच बातचीत से जल्द समस्या का समाधान होने की उम्मीद जताई है।