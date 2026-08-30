Noida News: कम नहीं हुआ हिंडन का जलस्तर, संकट बरकरार

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माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। हिंडन नदी का जल स्तर रविवार को कम नहीं हुआ है। अभी भी गाजियाबाद बैराज पर जल स्तर डाउनस्ट्रीम 200 मीटर बना हुआ है। युसुफपुर चक शाहबेरी व आसपास के क्षेत्र में किनारों पर बने घरों में पानी घुस गया है। जबकि कुछ जगह खेतों में भी पानी पहुंच गया। वहीं बढ़े जल स्तर को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है और लगातार मुनादी कराकर वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रहा हैं। रविवार को भी गाजियाबाद बैराज से 5240 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। इस कारण हिंडन का जल स्तर डाउनस्ट्रीम 200 मीटर बना हुआ है। हालांकि खतरे के निशान 205.08 मीटर है लेकिन गौतमबुद्ध नगर में हिंडन के डूब क्षेत्र में हजारों मकान बन चुके हैं। ऐसे में 200 मीटर या उससे ऊपर जल स्तर जाने पर ही वहां बने मकानों में पानी घुसना शुरू हो जाता है।

- रविवार को भी हिंडन का जल स्तर डाउनस्ट्रीम 200 मीटर रहा