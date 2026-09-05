Noida News: अप्रैल में होगा उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का चुनाव

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नोएडा। यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का प्रांतीय निर्वाचन 17 और 18 अप्रैल 2027 को महाराजा अग्रसेन विद्यालय, मोतीनगर लखनऊ में होगा। संगठन के प्रांतीय कोषाध्यक्ष और नोएडा महानगर चेयरमैन नरेश कुच्छल ने बताया कि निर्वाचन में सभी जनपदों के पदाधिकारियों और जिला व नगर कमेटियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। निर्वाचन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 18 हजार से अधिक व्यापार मंडल इकाइयां कार्यरत हैं। 21 महानगरों वाले जनपदों में करीब 6500 जबकि अन्य जनपदों में 11 से 12 हजार इकाइयां काम कर रही हैं। वह सभी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ब्यूरो