Noida News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

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रबूपुरा (संवाद)। कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार 11 अक्टूबर को आरोपी को खेड़ा अंडरपास से कुछ दूर पहले यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रबूपुरा क्षेत्र के धनपुरा गांव निवासी दिलशाद के रूप में हुई है। आरोप है कि 9 अक्टूबर को उसने जंगल में एक 15 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।