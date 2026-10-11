Noida News: सोसाइटी के बाहर डिलीवरी राइडरों में मारपीट, वीडियो वायरल

-ऑर्डर ले जाने को लेकर हुआ विवाद, नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लेकर की कार्रवाई-नॉलेज पार्क क्षेत्र में ऑनलाइन ऑर्डर पहुंचाने वाले राइडर आपस में भिड़े, मौके पर पहुंची पुलिसमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सेक्टर-150 स्थित टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी के पास बाइक टैक्सी चालकों के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलने के बाद थाना नॉलेज पार्क पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया।घटना शनिवार रात की है। टाटा यूरेका सोसाइटी के पास ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी करने वाले राइडरों के बीच ऑर्डर ले जाने को लेकर विवाद हो गया था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है सड़क पर दो पक्षों में विवाद हो रहा है। एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के युवक को दौड़ा दौड़ाकर पीट रहे हैं। वहीं बचने के लिए युवक सोसाइटी में घुस जाता है। इस दौरान सोसाइटी के गार्ड बीच बचाव करते हैं। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि सभी के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा चुकी है।