Noida News: ताला तोड़कर दुकान से हुई चोरी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:47 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:47 PM IST
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नोेएडा (संवाद)। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-20 निवासी उपेंद्र शाह की सेक्टर-61 गोलचक्कर में एक दुकान है। उपेंद्र यह दुकान लगभग 14 वर्षों से चला रहे हैं। आरोप है कि इस दुकान में बृहस्पतिवार की रात ताला तोड़कर चोरी की गई। शुक्रवार सुबह जब वह दुकान पर आए तो ताले टूटे हुए थे और लगभग ढ़ाई लाख का सामान चोरी हो गया था। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।
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