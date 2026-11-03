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Noida News: ठेका बंद होने के बाद महंगे दामों पर बेचता था शराब

Tue, 03 Nov 2026 09:03 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 09:03 PM IST
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dsgd
नोएडा। सेक्टर-126 थाना क्षेत्र में पुलिस ने पुश्ता रोड स्थित ईसाई कब्रिस्तान के पास से अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से देशी शराब के 43 पैकेट बरामद हुए हैं। पुलिस टीम रायपुर पुश्ता कट के आगे चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक युवक कंधे पर प्लास्टिक का कट्टा लटकाए आता दिखाई दिया। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर तलाशी ली तो कट्टे से देशी शराब के पैकेट बरामद हुए। आरोपी की पहचान बुलंदशहर के ककोड़ निवासी रोहित (26) के रूप में हुई है। थाना प्रभारी सुमनेश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।
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