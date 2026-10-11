Noida News: कार व आटो की टक्कर से चार महिलाओं समेत छह घायल

विज्ञापन

दादरी (संवाद)। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड स्थित अन्नपूर्णा होटल के सामने ऑटो व कार की टक्कर हो गई। टक्कर होने पर ऑटो में सवार चार महिलाओं समेत छह लोग घायल हो गए। कोतवाली प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि धूम मानिकपुर गांव निवासी मिथिलेश कुमार पासवान परिवार के साथ रहते हैं। 9 अक्तूबर को उनके परिवार से उनकी पत्नी विद्या देवी, जयमाला देवी सोनी देवी अंजलि, आयुष शर्मा ऑटो में सवार होकर पटवारी के बाग से अपने घर धूम मानिकपुर जा रहे थे। जीरोड स्थित अन्नपूर्णा होटल के सामने कार से आटो की टक्कर हो गई। हादसे में चार महिला समेत छह लोग घायल हो गए। घटना की प्राथमिकी कार नंबर के आधार पर चालक अमित के खिलाफ कोतवाली में दर्ज कराई गई है ।