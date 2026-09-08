Noida News: रास्ते में युवक को रोककर राॅड से पीटा

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दादरी (संवाद)। जारचा कोतवाली क्षेत्र के सैंथली गांव से छौलस गांव के रास्ते में एक युवक को पीटकर घायल कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक कैलाश नाथ ने बताया कि छौलस गांव में शमशाद अली परिवार के साथ रहते हैं। उनका बेटा जुबेर 6 सितंबर की शाम को सैंथली गांव से छौलस आ रहा था। रास्ते में जारचा निवासी सुहेल, जुनैद , साहिल ने उसे रोक लिया और लोहे की राड व सरियों से मारपीट शुरू कर दी । जिससे गंभीर चोट लग गई। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घायल के पिता ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।