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वॉटर टावर, रोबोट और थर्मल कैमरे की मदद से पाया काबूमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-6 के औद्योगिक क्षेत्र में रविवार देर रात प्लास्टिक से सजावटी सामान बनाने वाली एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी इमारत लपटों से घिर गई। कंपनी में रखी प्लास्टिक की सामग्री और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं ने आग को और भड़का दिया। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए करीब दस घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। अभियान में 25 दमकल गाड़यों के साथ आधुनिक उपकरणों की मदद ली गई। इस दौरान बगल की इमारत तक पहुंची आग को भी बुझाया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि रविवार देर रात कंपनी के अंदर से धुआं निकलने के साथ आग की लपटें दिखाई दीं। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और अलग-अलग दिशाओं से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। कंपनी में प्लास्टिक से सजावटी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। परिसर में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। इसकी गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल गाडि़यों को भी बुलाया गया। आग बुझाने के अभियान में 25 दमकल गाडि़यों के अलावा वॉटर टावर, थर्मल इमेजिंग कैमरा, रिवॉल्विंग मॉनिटर और रोबोट जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। करीब पांच घंटे की लगातार कार्रवाई के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सोमवार शाम तक तीन दमकल गाडि़यों को मौके पर तैनात रखा गया, ताकि किसी हिस्से में दोबारा आग लगने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।