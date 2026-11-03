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Noida News: सड़क हादसों में दो की माैत, दो घायल

Tue, 03 Nov 2026 08:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 08:56 PM IST
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dsfg
नोएडा। शहर में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। इन हादसों में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। दोनों मामलों में आरोपी वाहन चालक घटना के बाद फरार हो गए। पहला हादसा फेज-3 थाना क्षेत्र के सेक्टर-67 में हुआ। यहां 16 अक्तूबर की रात करीब साढ़े दस बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने माल ढोने वाले रिक्शा को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में रिक्शा सवार सूरज सिंह की मौत हो गई। उनके साथी कालीचरण गंभीर रूप से घायल हो गए। सूरज सिंह की पत्नी राजकुमारी ने शिकायत दर्ज कराई। रविवार को फेज-3 थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
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दूसरा हादसा सेक्टर-20 थाना क्षेत्र के निठारी गांव में हुआ। रविवार की रात करीब 10 बजे एक अज्ञात कार ने महेश शर्मा और उनके साथी नारायण को टक्कर मार दी। इस हादसे में महेश शर्मा की जान चली गई, जबकि नारायण गंभीर रूप से घायल हो गए। महेश शर्मा के बेटे गणेश कुमार की शिकायत पर सोमवार को सेक्टर-20 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। एडीसीपी अभय कुमार मिश्र ने बताया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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