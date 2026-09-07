Noida News: नालियां नहीं जुड़ीं, सड़कें भी खोदीं, पूरे नहीं हुए काम

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। शहर में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार सेक्टरवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कहीं इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का काम लंबे समय से अधूरा पड़ा है तो कहीं सड़क और फुटपाथ की खोदाई के बाद गहरे गड्ढे छोड़ दिए गए हैं। कहीं तो हाल ऐसा है जहां महीनों पहले टेंडर तो हुए लेकिन काम आज तक शुरू नहीं हो सका।सेक्टर-50 के निवासियों ने बताया कि बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भरने से हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं, कई जगह नालियां नाले से कनेक्ट नहीं होने के कारण बारिश का पानी सेक्टर में जमा हो रहा है। सेक्टर-34 के कई इलाकों में इंटरलॉकिंग का काम धीमी गति से चल रहा है। काम के लिए जगह-जगह खोदाई कर दी गई है, लेकिन कई स्थानों पर काम पूरा नहीं हुआ। इससे पैदल चलने वाले लोगों के साथ वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। बारिश होने पर खोदे गए हिस्सों में पानी भर जाता है और लोगों को रास्ता बदलकर जाना पड़ता है। सेक्टर-51, 52 और 44 समेत अन्य सेक्टरों में भी ऐसी ही स्थिति सामने आ रही है। निवासियों का कहना है कि विकास कार्य शुरू होने के बाद उन्हें समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है।