Noida News: एथलेटिक्स में डीपीएस ग्रेटर नोएडा का दबदबा, 21 स्वर्ण पदक जीतकर रहा अव्वल

संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। सेक्टर ओमेगा-2 स्थित ग्रेटर वैली स्कूल में आयोजित तीसरी चैंपियन चैलेंज इंटर स्कूल टूर्नामेंट की एथलेटिक्स स्पर्धा में डीपीएस ग्रेटर नोएडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। डीपीएस ग्रेनो के खिलाड़ियों ने कुल 21 स्वर्ण पदक जीते। मेजबान ग्रेटर वैली स्कूल 13 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे और डीपीएस नोएडा 10 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता स्कूलों और खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।एथलेटिक्स स्पर्धा में बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने अंडर-14, 16 और 18 श्रेणियों में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान ट्रैक पर खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। प्रतियोगिता में 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ के साथ 100 मीटर और 200 मीटर रिले दौड़ आयोजित की गईं।