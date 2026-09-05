Noida News: 7 सितंबर को होगी जिला वूशु प्रतियोगिता

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प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को सुबह 9 बजे से वजन प्रक्रिया से गुजरना होगा। सभी मुकाबले एक ही दिन में पूरे कराने की तैयारी है। खिलाड़ियों और स्कूल प्रतिनिधि निर्धारित समय पर पहुंचें ताकि दस्तावेजों की जांच और वजन प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। जिला वूशु एसोसिएशन के सचिव सुनील नागर का कहना है कि प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य किया गया है। कक्षा 6 से 10 तक के खिलाड़ियों को जन्म प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में गौतमबुद्ध नगर की जिला स्तरीय स्कूल वूशु प्रतियोगिता का आयोजन 7 सितंबर को दादरी के रूपवास गांव स्थित गोल्डन वूशु अकादमी में किया जाएगा। प्रतियोगिता एक दिवसीय होगी। जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।