Noida News: खाने के भुगतान को लेकर डिलीवरी बॉय और सोसाइटी निवासी में विवाद

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माई सिटी रिपोर्टरयमुना सिटी। 22डी सोसाइटी में रविवार देर शाम ऑनलाइन खाना डिलीवर करने पहुंचे युवक और सोसाइटी निवासी के बीच भुगतान को लेकर विवाद हो गया। मामला बढ़ने पर बड़ी संख्या में डिलीवरी बॉय सोसाइटी के बाहर एकत्र हो गए और हंगामा करने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उन्हें बाहर कराया। बाद में सोसाइटी के लोगों के हस्तक्षेप से विवाद शांत हुआ।डिलीवरी बॉय के मुताबिक, वह 22डी हाईराइज सोसाइटी में एक फ्लैट पर खाना पहुंचाने गया था। डिलीवरी देने के बाद उसने मौके पर मौजूद युवक और एक विदेशी नागरिक से खाने का भुगतान करने को कहा। आरोप है कि युवक ने रुपये देने से इनकार कर दिया और उसे धमकाने लगा। इसके बाद युवक ने डिलीवरी बॉय पर मोबाइल फोन ले जाने का आरोप लगा दिया।डिलीवरी बॉय ने इसकी जानकारी अपने साथियों को दी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में डिलीवरी बॉय सोसाइटी के बाहर पहुंच गए और बकाया भुगतान करने की मांग करने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर कर दिया। बाद में सोसाइटी के लोगों के हस्तक्षेप पर युवक ने डिलीवरी बॉय को खाने के रुपये दे दिए, जिसके बाद मामला शांत हो गया।डिलीवरी बॉय ने पुलिस से शिकायत करने की बात कही है। दनकौर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले में अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।