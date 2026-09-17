Noida News: राष्ट्रीय तैराकी में डिंपल ने जीता स्वर्ण
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 07:38 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 07:38 PM IST
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- एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-128 स्थित हेरिटेज एक्सपीरिएंशियल लर्निंग स्कूल की फिजिकल एजुकेशन टीचर डिंपल ने 22वीं नेशनल मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में डिंपल ने 25-29 वर्ष आयु वर्ग में हिस्सा लिया। डिंपल ने प्रतियोगिता के इंडिविजुअल मेडले रिले इवेंट में बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दर्शन के आधार पर उनका चयन दूसरी एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप के लिए हुआ है। एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 10 अक्तूबर तक बेंगलूरू में किया जाएगा। प्रतियोगिता में 53 देशों के खिलाड़ियों के हिस्सा लेंगे। डिंपल स्कूल में विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा देने के साथ मास्टर्स कैटेगरी में प्रतिस्पर्धी तैराकी की तैयारी भी करती हैं।
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-128 स्थित हेरिटेज एक्सपीरिएंशियल लर्निंग स्कूल की फिजिकल एजुकेशन टीचर डिंपल ने 22वीं नेशनल मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में डिंपल ने 25-29 वर्ष आयु वर्ग में हिस्सा लिया। डिंपल ने प्रतियोगिता के इंडिविजुअल मेडले रिले इवेंट में बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दर्शन के आधार पर उनका चयन दूसरी एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप के लिए हुआ है। एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 10 अक्तूबर तक बेंगलूरू में किया जाएगा। प्रतियोगिता में 53 देशों के खिलाड़ियों के हिस्सा लेंगे। डिंपल स्कूल में विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा देने के साथ मास्टर्स कैटेगरी में प्रतिस्पर्धी तैराकी की तैयारी भी करती हैं।