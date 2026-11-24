विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- दयानतपुर सिलिंडर ब्लास्ट से परिवार के दो लोगों की हो गई थी मौत- वीरपाल की मौत के बाद शकुंतला पर बेटी की शादी की जिम्मेदारी, बेड में रखे रुपये, कार्ड और गृहस्थी का सारा सामान जलकर राखफिरदौस आलमदयानतपुर गांव में हुए सिलेंडर ब्लास्ट ने 23 वर्षीय काजल की दुनिया पलभर में उजाड़ दी। सोमवार शाम हुए तेज धमाके में काजल के पति अभिषेक की मौत हो गई, जिससे उनके सिर से सुहाग का साया हमेशा के लिए उठ गया। वहीं, हादसे में पति वीरपाल की मौत के बाद पत्नी शकुंतला पर बेटी धीरज कुमारी की शादी की जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं। जब यह हादसा हुआ, उस समय घर में मृतक वीरपाल की बेटी धीरज की शादी की तैयारियां चल रही थी। हादसे के वक्त वह अपनी मां के साथ मंदिर गई थीं, जिससे उनकी जान बच गई। इस हादसे ने कन्यादान करने वाले उनके पिता और डोली उठाने वाले उनके भाई को हमेशा के लिए छीन लिया।परिजन ने बताया कि इस त्रासदी ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। कालिख से सनी दीवारों और राख के ढेर में दबी चूड़ियां उस खुशहाल गृहस्थी की याद दिलाती हैं, जो कुछ ही पलों में आग की भेंट चढ़ गई। काजल का सुहाग तो छिन गया, लेकिन पति की निशानी के रूप में उनके दो मासूम बच्चे रह गए हैं। हादसे में काजल खुद भी झुलस गईं और उनका तीन वर्षीय बेटा आदित्य भी गंभीर रूप से झुलस गया, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक, दोनों की हालत अभी स्थिर है।