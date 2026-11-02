Noida News: लिफ्ट देकर लूटने वाले बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़, दो के लगी गोली

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। राहगीरों को लिफ्ट देकर हथियारों के बल पर लूटपाट करने वाले गिरोह के बदमाशों के साथ कोतवाली सेक्टर-63 पुलिस की मुठभेड़ हो गई। रविवार देर रात सेक्टर-62 गोलचक्कर के पास हुई मुठभेड़ में दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। वहीं, उनके दो अन्य साथियों को पुलिस ने कांबिंग अभियान चलाकर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान विकास उर्फ कालू, राजेश उर्फ ढेडा, शंकर शर्मा और कपिल कश्यप के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से दो तमंचे, कारतूस, दो चाकू, लूट से संबंधित दो बाइक और एक ब्रेसलेट बरामद किया है।