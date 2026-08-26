Noida News: आम्रपाली सेंचुरियन पार्क का वीडियो वायरल

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित आम्रपाली सेंचुरियन पार्क सोसाइटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला सोसाइटी के कुछ निवासियों से कथित तौर पर गाली-गलौज करती नजर आ रही है। महिला पर सुरक्षाकर्मी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। वीडियो में महिला और कुछ लोगों के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। मौके पर मौजूद लोगो को भी महिला गाली देती नजर आ रही है। विवाद की असली वजह और वीडियो कब का है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ब्यूरो