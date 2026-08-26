Noida News: राष्ट्रीय एथलेटिक्स में दम भरेंगे सनी

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गौतमबुद्ध नगर के एथलीट सनी ने प्रयागराज में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ट्रैथलॉन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। अब वह देहरादून में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में यूपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रयागराज के मदन मोहन स्टेडियम में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित प्रतियोगिता में कई जिलों से 800 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। खिलाड़ी तिलपता गांव स्थित वैष्णो फिजिकल अकादमी में कोच कुलदीप भाटी की निगरानी में एथलीट के गुर सीखता हैं।