Noida News: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को

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नूंह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुशील कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में आगामी 12 सितंबर को नूंह जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित होने वाली लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर त्वरित समाधान करना है। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा, पारिवारिक एवं दीवानी विवाद, जमानती फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी बिल तथा राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया जाएगा। नेहा गुप्ता ने आमजन से लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।