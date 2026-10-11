Noida News: ताऊ की हत्या का बदला लेने के लिए की थी इमरान की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

यमुना सिटी। जहांगीरपुर कस्बे में इमरान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि वर्ष 2021 में अपने ताऊ की हत्या का बदला लेने के लिए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। रविवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।जहांगीरपुर निवासी 36 वर्षीय इमरान 8 अक्टूबर की रात घर के पास स्थित मेडिकल स्टोर से दवा लेने गया था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल इमरान की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। मामले में इमरान के भाई ने छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए जान मोहम्मद उर्फ जानू और इदरीश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वर्ष 2021 में उनके ताऊ की हत्या हुई थी। आरोपियों का दावा है कि उस हत्याकांड में इमरान भी शामिल था। इसी रंजिश के चलते उन्होंने इमरान की हत्या कर दी। जेवर के थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।