Noida News: होशियारपुर इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग, दो घंटे में पाया काबू

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- शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, अग्निशमन विभाग कर रहा जांचसंवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-51 स्थित होशियारपुर गांव की गली नंबर-2 में मंगलवार सुबह एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि अग्निशमन विभाग ने अलग-अलग फायर स्टेशनों से सोलह दमकल की गाड़ियों को रवाना किया। इसके बावजूद आग पर काबू पाने के लिए दो घंटे से अधिक समय तक मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।स्थानीय लोगों के अनुसार मंगलवार सुबह 7 बजकर 25 मिनट पर गोदाम से धुआं निकलता दिखाई दिया। गोदाम बाहर से बंद था इस वजह से शुरुआत में आसपास के लोगों को आग लगने की जानकारी नहीं हुई। करीब दस मिनट बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी गई। मालिक मनीष शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 7:32 बजे उन्हें फोन पर गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। वह तत्काल मौके पर पहुंचे। करीब 7:40 बजे दमकल की गाड़ियां भी घटनास्थल पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। गोदाम रिहायशी एवं आबादी वाले क्षेत्र में था इसलिए आग के आसपास फैलने की आशंका थी। अग्निशमन कर्मियों ने पहले आसपास के घरों में मौजूद लोगों को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।