Noida News: पैदल जारी महिला को बाइक सवार ने मारी टक्कर

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दादरी (संवाद)। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड स्थित छपरौला गांव में सड़क पर पैदल जा रही महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। कोतवाली प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि चरनी विहार कॉलोनी में सुधीर परिवार के साथ रहते हैं। उनकी माता सुशीला देवी सात नवंबर को जीटी रोड पर पैदल अपने घर के लिए आ रही थी। जब वह भारत धर्म कांटे के समीप पहुंची तो बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी। जिससे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में लगी है।